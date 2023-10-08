В Новосибирске 15-летний мальчик выпал из окна детского дома и погиб

Подросток выпал из окна детского дома в Новосибирске и погиб.

В Новосибирске 15-летний воспитанник детского дома выпал из окна и умер. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Мальчик упал с высоты, однако, несмотря на полученные им повреждения головы, сотрудники учреждения длительное время не вызывали скорую помощь», — говорится в сообщении.

Подросток скончался в медучреждении. На сегодняшний день никого не привлекли к ответственности за происшествие.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального Следкома Евгения Долгалева доклад о результатах расследования уголовного дела. В центральном аппарате ведомства поставили на контроль исполнение этого поручения.

Напомним, что в Татарском районном суде Новосибирской области рассмотрят уголовное дело матери, у которой весной погиб годовалый ребёнок при пожаре.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели вытащили 48-летнего мужчину из колодца на улице Волховской.