В Новосибирске произошла массовая драка дорожных рабочих на остановке

Драка шестерых рабочих произошла поздно вечером на остановке "Улица Олеко Дундича" в Новосибирске.

Около десяти рабочих 7 октября занимались тем, что укладывали асфальт на улице Олеко Дундича. Однако, как рассказывают очевидцы, очень скоро работа переросла в массовую потасовку с криками.

"В районе остановки "Улица Олеко Дундича" подрались рабочие. Причины конфликта неизвестны", – сообщает автор 20-секундного ролика.

Также в конце потасовки слышен звук выстрела. Очевидцы предполагают, что у одного из участников потасовки был стартовый пистолет. Надо отметить, что выстрел в воздух вразумил иностранных специалистов.