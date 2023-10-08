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общество проиcшествия

В Новосибирске произошла массовая драка дорожных рабочих на остановке

Фото: скриншот с видео "Инцидент Новосибирск"

Драка шестерых рабочих произошла поздно вечером на остановке "Улица Олеко Дундича" в Новосибирске.

Около десяти рабочих 7 октября занимались тем, что укладывали асфальт на улице Олеко Дундича. Однако, как рассказывают очевидцы, очень скоро работа переросла в массовую потасовку с криками.

"В районе остановки "Улица Олеко Дундича" подрались рабочие. Причины конфликта неизвестны", – сообщает автор 20-секундного ролика.

Также в конце потасовки слышен звук выстрела. Очевидцы предполагают, что у одного из участников потасовки был стартовый пистолет. Надо отметить, что выстрел в воздух вразумил иностранных специалистов.

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Елена Отмахова
журналист

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