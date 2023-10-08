В Новосибирской области заметили массовое скопление больших жаб

Жители Новосибирска наблюдают массовое скопление больших зелёных жаб на мелководье Оби.

В социальных сетях жители Новосибирской области делятся фотографиями больших зелёных жаб. Так, их скопление можно наблюдать на правом берегу Оби на выезде из города.

Жабы маскируются под песок и покидают места скопления в том случае, если их расшевелить,тогда они отправляются в плавание по Оби.

Также очевидцы пишут,что ещё больше зелёных жаб можно наблюдать ближе к границе Новосибирской области и Алтайского края. А вообще для Сибири этот вид большая — редкость .

Читайте также на сайте Сиб.фм, как в Новосибирске волонтеры сначала спасли, а потом выпустили на свободу зеленую жабу размером с ладонь.