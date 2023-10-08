Всеобщая мобилизация и сотни погибших: что известно о крупнейшей атаке на Израиль за последние 50 лет

Израиль призывает граждан страны на военную службу в связи с военным конфликтом.

СМС с призывом на военную службу граждан рассылают власти Израиля — в стране началась мобилизация на фоне военного конфликта с палестинскими боевиками. Об этом 8 октября сообщают СМИ со ссылкой на местных жителей.

Крупнейшая трагедия за последние 50 лет произошла в Израиле и секторе Газа, где за сутки погибли не менее 300 израильтян и 313 палестинцев. Тысячи людей находятся в больницах, а также около сотни израильтян могут быть в плену. По информации издания Jerusalem Post, не менее 750 израильтян считаются без вести пропавшими.

Ночью территория Израиля была обстреляна с Ливана. Представители группировки «Хезболла» заявили, что это было сделано в знак «солидарности» с ХАМАСом. В ответ Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану. Если «Хезболла» присоединится к войне полностью, то Израиль будет вынужден сражаться на два фронта.

Армия обороны Израиля объявила о плане эвакуации всех граждан, находящихся вблизи границы с Газой, в течение суток. Они также заявили о своей цели — взять под контроль весь сектор Газа. «Мы имеем цели на ближайшие 12 часов — полностью контролировать Газу. Взять под контроль весь сектор и уничтожить всех террористов на нашей территории», — заявил представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт. Армия продолжает операции в восьми населенных пунктах, в то время как ХАМАС утверждает, что ведет «суровые бои» на территории Израиля.

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания назвал атаку на Израиль «утром поражения и унижения для нашего врага». Он заявил, что наступление, начавшееся с Газы, распространится на Западный берег реки Иордан и Иерусалим.

Атака на Израиль стала самой крупной по числу жертв за последние 50 лет. Последний раз Израиль столкнулся с подобными потерями в октябре 1973 года, когда страну атаковала кoалиция арабских государств. Мировые СМИ отмечают, что страна не была готова к такой атаке, и внезапное нападение ХАМАСа стало «историческим провалом» израильских спецслужб.