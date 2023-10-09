Дом, в котором убил Кужилов. Как живёт новосибирский посёлок после освобождения насильника 8-летней девочки — репортаж

В Новосибирской области в посёлок Чистоозёрное вернулся 52-летний Александр Кужилов, который 20 лет назад изнасиловал и жестоко убил восьмилетнюю девочку в соседнем селе. Он боится выходить из дома из-за угроз быть убитым, а местные жители собирают подписи, чтобы принудительно отправить его в психиатрическую больницу. Журналисты Сиб.фм отправились за 500 километров от Новосибирска, чтобы разобраться, опасен ли бывший насильник, почему местные звонят в полицию с ложными вызовами о его местоположении и как живут родные погибшей.

Тернистый путь

Доехать до посёлка Чистоозёрный оказалось нелегко. Из множества вариантов добраться самым быстрым оказалась электричка до Татарска — ближайшего крупного населённого пункта в 86 километрах от ПГТ.





Путь из Новосибирска до Татарска занял почти семь часов. Чем дальше мы удалялись от областного центра, тем быстрее многоэтажки сменялись деревнями, где ритм жизни будто замедлился.

По пути встречались заброшенные советские постройки, с которых уже давно сняли все окна — или выбили. Сложно было не заметить спалённую траву и погоревшие стволы деревьев.





В Татарске нас встретил запах дыма, исходящий из частного сектора. У нас не было чувства, что мы находимся в Новосибирской области — ничего не напоминало Новосибирск, кроме дорог.

Чистоозёрное

Утром следующего дня нас встретил на своём автомобиле Евгений — водитель согласился довезти нас до Чистоозёрного и соседней Журавки.

Дорога из гравия осложняла передвижение — поездка заняла 2,5 часа. Евгений поделился, что за лето десять раз поменял резину, так как она быстро изнашивается или повреждается от такого покрытия. С его слов, купить новый комплект проще, чем чинить повреждения.





«Я всегда вожу с собой две запаски, так как тут часто рвём колеса. Да и машины у меня две. Одна для посёлка, другая для вот этой дороги», — говорит он, смотря на каменистый путь.

Евгений с улыбкой хвастается, что несколько лет назад недалеко открыли асфальтный завод, однако до их гравийной дороги так никто и не добрался. Лишь один участок на въезде в Чистоозёрный район отремонтирован и покрыт асфальтом — правда, проехали мы его за пять минут.

«Вот и насладились тишиной. Поехали дальше», — иронизирует водитель.





По его словам, жители Чистоозёрного редко выбираются в Татарск из-за отсутствия общественного транспорта и дорогого такси. Доехать до города стоит 3500 рублей.

Сам посёлок сильно удивил. ПГТ с населением больше пяти тысяч человек показался огромным. Вокруг — множество красивых домов с ухоженными участками. Заброшенных дворов практически нет.





Центральный парк и местный стадион при ДЮСШ района выглядят не хуже городских, а местами и лучше.





Однако детей, гуляющих одних, мы не увидели. Местные утверждают, что всё это из-за возвращения 52-летнего Александра Кужилова, который в 2003 году в соседнем селе Журавка жестоко изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку.

Инициативная группа

Местные активисты организовали встречу в 11 часов возле Дома детского творчества. На встречу пришли 14 человек. Планировалось больше: в одном из чатов, где собрались самые инициативные противники освобождения Александра Кужилова, был 141 человек, в другом — более 700 участников.





Создатель первого чата Любовь (имя изменено по просьбе) рассказала, что идея объединить жителей в одной беседе пришла сразу после возвращения педофила.

«У меня есть дочка, ей будет четыре годика. Переживаю тоже за неё, ходим в садик, по магазинам. С этим человеком нужно что-то делать. Вот так пришла идея собрать земляков, не ожидала, что их настолько много», — вспоминает Любовь.





Их главная цель — обезопасить своих детей от Кужилова. Местные боятся, что спустя время он вернётся к ужасным преступлениям, а другие заявили, что его видели его в кустах в парке — якобы мужчина наблюдает за детьми.

Часть жителей Чистоозёрного узнала о возвращении Кужилова из социальных сетей. В паблике во «Вконтакте» 2 октября опубликовали пост о том, что в их посёлок вернулся насильник восьмилетней девочки. Другие рассказали, что узнали о планах освободить Кужилова ещё год назад, и потребовали от руководства местных школ отменить вторые смены для детей. С их слов, администрации учебных заведений пошли навстречу.





Местные жители вспоминают, что про убийство в 2003 году узнали сразу. Говорят, что за сутки информация об этом разлетелась по всему Чистоозёрному району, но у большинства людей до сих пор искажённая информация о деталях дела. По всему посёлку распространяется информация, что Александр насиловал Надю (имя изменено) шесть часов, а задушил её собственным шнурком.

Страшный день в Журавке







Сиб.фм изучил материалы дела Александра Кужилова. Известно, что он вернулся в родной посёлок за неделю до изнасилования, 24 сентября 2003 года. В тюрьме он сидел за кражу, совершённую двумя годами ранее.

На допросе Кужилов признался, что, выйдя на свободу 2 октября 2003 года, он решил съездить из Чистоозёрного в Журавку повидаться с родственниками. Он поехал туда на попутке. Выйдя из автомобиля, он шёл мимо местной школы, где около 16 часов увидел восьмилетнюю Надю — девочка возвращалась с уроков. Он догнал её и заткнул рот руками, поднял и отнёс в заброшенную школу, которая находится в 30 метрах от работающего учреждения, заставил её раздеться и дважды изнасиловал.





Призрачный шанс на спасение у Нади был. После надругательства Кужилов приказал девочке никому не рассказывать об этом и отпустил её. Надя сумела добежать до ближайшего окна, из которого попыталась выбраться и крикнула насильнику, что всё расскажет своим родителям, однако споткнулась, когда убегала. Кужилов догнал её и вернул в школу, где удушил до смерти электропроводом, найденным в этом же здании.







После совершения убийства Кужилов снова раздел девочку, положил вещи в её же ранец и покинул место преступления. Проходя мимо берёзового колка в саду, он выбросил всё содержимое ранца под дверью.

Родители Нади стали искать её в 17 часов того же дня — ребёнок опаздывал домой на час. Мать и отец начали опрашивать одноклассников девочки, а в 20 часов отец зашёл в заброшенное здание, где увидел ужасающую картину. Он поднял тело дочери и понёс его домой. Соседи вызвали полицию.





«Я услышал крики отца. Не человеческие крики. Все сбежались к месту, подъехала милиция, был целый кипишь», — вспоминает страшный день житель Журавки Владимир.

Кужилов успел дойти до трассы, где, по словам местных, его поймали правоохранители. На следующий день, 3 октября, его арестовали.

Медицинская экспертиза не выявила у насильника никаких психических отклонений, но обнаружила нарушения в его сексуальных предпочтениях в виде педофилии. Специалисты пояснили, что это связано с его внутренними проблемами в сексуальной жизни с женщинами. Врачи пришли к выводу, что из-за проблем с сексом он прибегнул к насилию над ребёнком, который не мог противостоять ему.





Тогда суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. Это был не первый его срок за изнасилование несовершеннолетнего. Так, в 1991 году он получил девять лет колонии за насилие над ребёнком.

Спустя двадцать лет здание заброшенной школы так и осталось на месте. Сельские жители пожаловались, что его не сносят, несмотря на аварийное состояние. Они боятся, что конструкция может рухнуть на играющих там детей.





Также заброшенным и оказался дом, где жила Надя со своей семьёй. Он находится в ста метрах от учебного заведения. Местные с болью вспоминают, что в тот день никто не стал очевидцем преступления.

Всегда был опасен

Во время встречи с местными жителями корреспонденту Сиб.фм удалось пообщаться и с теми, кто знал Александра Кужилова до изнасилования Нади. Среди них была его бывшая одноклассница Ольга.





С её слов, Александр учился в школе плохо, часто прятался под парту, чтобы его не замечали педагоги. Друзей и товарищей у Кужилова никогда не было.

«На мальчишек он не задирался, а девчонок мог исподтишка пнуть и убежать», — вспоминает школьные времена женщина.





Тогда, по словам Ольги, у него уже проявлялись странности. Например, Александр часто заглядывал в уличные туалеты, когда в них ходили девочки. Он смотрел на них через дырку из выгребной ямы.

Кроме этого, Ольга добавила, что Александр рос в семье с гиперопекой. Бабушка с матерью якобы не давали ему ни с кем общаться и дружить, и всегда встречали со школы.

«Сильно большая опека была. Мы бегали в столовую кушать, а ему приносили еду, котлеты и мясо», — отметила она.







Женщина отправила фотографию со школьного альбома, где по её словам, сидит Кужилов.

Ольга утверждает, что Александр первый раз столкнулся с проблемами с законом ещё в школе. По её словам, он забежал в школьный туалет к двум девочкам, но одна сумела убежать. Другую он заставил снять нижнее белье и при нём справить малую нужду, угрожая ножом. Получил ли Александр за это какое-либо наказание, неизвестно.

Ольга вспомнила во время разговора, что за неделю до изнасилования Нади Кужилов стоял возле детского сада и высматривал девочек, но чистоозёрцы прогнали его с территории учреждения.





Ещё один местный житель Николай (имя изменено по просьбе) заявил, что в 2001 году Кужилов предлагал ему заняться сексом за выпивку.

«Точно не помню когда, но Кужилов пришёл в местный бар и вышел на улицу вместе со мной, где предложил мне его *** (совокупиться. прим.ред.), он обещал купить любую выпивку за это, но, естественно, я его послал на три буквы и дал ему в бубен», — утверждает мужчина.

На вопрос, знали ли местные жители, что в 1991 году он получил срок за насилие над малолетним, они ответили отрицательно, сказав, что слышали только про его домогательства в школьные годы.

Принудительно в психбольницу

Активисты после освобождения Кужилова стали собирать подписи и создали петицию, чтобы принудительно отправить его в психиатрическую больницу. На момент разговора им удалось собрать 132 подписи в посёлке.

«Мы хотим, чтобы его изолировали, в психушку положили на обследование. Ещё по деревням поедем собирать подписи», — высказываются местные.





Жительница посёлка Любовь недоумевает, почему Кужилова выпустили из тюрьмы. По её мнению, его нужно было сразу отправить в спецбольницу.





«Этот человек больной, никто не сомневается, что если он здесь будет разгуливать, то он опять сделает что-нибудь страшное, кого-нибудь убьёт. Поэтому мы и боремся, чтобы власть приняла меры, сделала какие-то заключения», — переживает собеседница.

Они надеются, что после их подписей и петиций соберётся комиссия и признает его невменяемым.









«Жители Чистоозёрного района обращаются к вам с просьбой о проведении психологической экспертизы Кужилову Александру, проживающему по адресу ***, так как он является опасным гражданином для несовершеннолетних детей. Просим принять меры для его принудительной госпитализации в психиатрический стационар», — говорится в тексте обращения.

Пустые улицы

Приехав в посёлок, мы сразу обратили внимание, что на выходных на улице практически нет детей, гуляющих без взрослых, несмотря на отличную погоду — 17 градусов тепла.

Чистоозёрцы пояснили, что такого никогда не было до возвращения из тюрьмы насильника. Обычно дети всегда добегали после школы домой сами, но сейчас родители часто отпрашиваются на работе, чтобы забрать и отвести ребёнка домой.





«Если раньше дети ходили спокойно, то сейчас родители переживают, и многие родители ограничили своих детей в кружках. Ребятишки не ходят на танцы, на мультипликации, на волейбол. Все из-за Кужилова. Родители даже на детские площадки детей не отпускают», — сетует родительница.

Работник администрации района на условиях анонимности подтвердил, что после возвращения Кужилова дети перестали ходить на кружки и на тренировки.





Помимо этого, к ДК, где была встреча активистов, подошли две мамы, которые отвели на рисование своих детей. Одна из них рассказала, что живут недалеко, и ребёнок мог спокойно добираться один, но сейчас она очень переживает из-за всей ситуации.





«Живём вот, через дорогу. Ребёнок мог сам добираться до сюда. Даже до магазина бегал самостоятельно. Но сейчас нет», — поделилась Кристина.

Если сейчас и гуляют дети, то в сопровождении взрослых.

Женщины утверждают, что Кужилов 3 октября уже сидел в кустах в Центральном парке, якобы высматривал детей. Говорят, что фотография с ним в красной кепке сделана именно после этого.

«Мужики дали ему понять, что ему лучше не выходить из дома», — объясняют местные.





«У него глаза такие были, что готов весь мир убить. Там зверь сидит», — сказал мужчина, который видел Кужилова в парке.

«Он своё отсидел»

Далеко не все согласны с активистами. Местный житель считает, что Кужилов уже не опасен для общества.

«Он своё отсидел. Я знал человека, который 15 лет отсидел за убийство. Нормальный человек был. Люди разные бывают, неоднозначно это всё. Сколько он сам пережил в тюрьме, не мёд жизнь была», — размышляет мужчина.

Помимо мужчин, многие женщины также не боятся выходить из дома. Они знают о возвращении насильника, но не собираются себя ограничивать в чём-либо.

«Я менять свой маршрут не собираюсь. Как ходила, так и буду ходить. Вечерами спокойно хожу. Человек своё отсидел, я считаю», — сказала прохожая.





Ещё одна жительница посёлка отметила, что преследовать Кужилова неправильно.

«Исправился, не исправился, но преследовать его нельзя. Я думаю, что нужно ему надеть браслет, чтобы полиция его контролировала, а всё остальное – его личная жизнь», — считает она.

Чистоозёрец Константин рассказал, что не понимает местных активистов, так как помимо Кужилова в районе большое количество других убийц.

«Честно, я их не понимаю. Как матерей их понять можно, но требовать его закрыть, как по мне, глупо. Вон у нас в 2011 году вырезали ножом всю семью: мужа, жену беременную и их четырёхлетнего сына. Знаете, где убийца сейчас? Амнистирован. Сами понимаете как. Почему местные не вышли, как сейчас и не требуют его отправить на лечение?», — речь про убийство в 2011 году. Убийца проник в дом предпринимателя и убил всю его семью. Вместе с подельником забрали ценные вещи из дома убитых и угнали машину. Душегубу дали 26 лет, но местные говорят, что он уже на свободе с весны 2023 года и живёт недалеко от посёлка.





Однако, из-за огромного количества недовольных жителей, по словам источника, администрация района в понедельник, 9 октября, проведёт заседание для обсуждения данной проблемы.

Источник пояснил, что Кужилову действительно могут выделить психолога, чтобы понять его состояние и мысли после первых дней на свободе.

«Домашний арест»

Александр Кужилов, по словам источника, выходил из дома только днём 3 октября, когда через Центральный парк шёл в участок полиции, чтобы отметиться. Источник подтвердил, что к нему подходили местные жители, и после этого Кужилов решил больше не выходить из дома.





Он живёт недалеко от того самого парка, где его заметили. Мы попытались с ним пообщаться, но он крикнул, что не будет давать никакие комментарии даже через дверь.





В квартире он был не один, а с матерью, несмотря на то, что многие местные жители утверждали журналистам, что она от него отказалась. После нашего визита в квартире образовалась гробовая тишина, Александр перестал разговаривать с матерью. Женщина также не обронила ни одного слова.

Выйдя на улицу, мы заметили, что кто-то из них аккуратно пытается посмотреть через тюль из окна, но пообщаться с ним не удалось.





Ложные вызовы

После тюрьмы Александру Кужилову запретили покидать Чистоозёрное. Суд установил в отношении него административный надзор на восемь лет. Он обязан ходить раз в месяц в орган внутренних дел. Ему запрещено выходить из дома после 22 до 6 утра, а также покидать сам посёлок. Запрет распространяется и на посещение территории детсадов, школ и других мест массового пребывания детей.





Источник в правоохранительных органах рассказал Сиб.фм, что за пять дней после того, как освободился Кужилов, в районное МВД стали поступать ложные вызовы о местоположении бывшего зэка. Например, заявления о том, что Кужилов сидел в кустах и наблюдал за детьми, — ложные. В полицию стали поступать и звонки от жителей района, которые якобы видели его в разных деревнях.

«Жители начинают путать и видят в незнакомых людях Кужилова. Он сидит дома, а не ездит по деревням. Его проверяет участковый абсолютно каждый день, иногда даже несколько раз, а может прийти и ночью», — отметил он.





Источник добавил, что в органах уверены, что насильник не совершит никакого нового преступления, так как он сильно болен и боится каждого прохожего. Кужилов, по его словам, с трудом передвигается после 20 лет заключения, потому что сидел в тюрьме по одной из самых «презираемых» статей УК РФ.

«Он дверь никому не открывает, пока не убедится, что за нею полицейский. Он общается только с ними и то весь трясётся», — подытожил он.



Источник поделился, что Кужилова никто не оправдывает — его считают насильником и преступником, но на его стороне конституционное право, как и у всех граждан России, а отправить его в психологический стационар насильно — незаконно.





Один из соседей рассказал нам, что в ночь с 3 на 4 октября к Кужилову в дверь стучался мужчина и требовал его выйти, но на место приехали полицейские и забрали его в участок.

«За людей страшно. Они не понимают, что если они изобьют или убьют Кужилова, то сами окажутся в тюрьме», — заключил собеседник.

Семья погибшей девочки

Как стало известно от соседей семьи погибшей девочки в Журавке, педофил Кужилов не только отнял у них дочь, но и развалил всю семью. Жители посёлка рассказали, что после смерти Нади они попытались жить дальше, даже родили ещё одну дочку, но всё равно не смогли жить совместно.





Сейчас дом, где жила большая семья, заброшен, а весь участок покрылся травой и деревьями. Мать девочки живёт в новом доме с дочерью, а отец — в другом со старшей. Только одна дочь переехала в Новосибирск.





Жители Журавки рассказали, что сейчас семья девочки заново переживает все случившееся с Надей из-за возвращения Кужилова. Общаться с нами, как и с другими людьми, они отказались, но одна сестра Нади, Светлана, согласилась поговорить по телефону.

Светлана вспоминает, что узнала от сестры о возвращении насильника и убийцы вернулся в Чистоозёрное. Семья знала о грядущем освобождении за год, но Светлана надеялась, что этого не случится.





«Простит меня Бог, но я так надеялась, что он живым оттуда не выйдет», — сказала девушка через слёзы.

Светлана смогла рассказать, что их отец стал инвалидом после случившегося. Мужчина имел проблемы с ногами, ему было сложно передвигаться, но тогда он сам поднял Надю и отнёс в дом. После этого его здоровье сильно пошатнулось.

«Мой папа нашёл её. У него были проблемы с ногами, но он её нёс. Я тоже была в тот момент, я думала она спит, но быстро поняла, что её нет, когда отец рассудок потерял», — говорит Светлана о страшном дне.





Светлана предположила, что старшая сестра вряд ли стала рассказывать отцу о возвращении Кужилова — семья считает, что из-за расшатанного здоровья он не перенесёт потрясение.

Кроме этого, после смерти Нади их родители развелись. Они попытались жить вместе, но Светлана делится, что между ними начались конфликты, они винили друг друга в случившемся.





«Они попытались жить дальше, появилась ещё одна сестрёнка. Но, к сожалению, они решили развестись. Винили друг друга, спрашивали, почему никто не пошёл навстречу к ней в школу», — сказала она.