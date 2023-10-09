Новосибирская область оказалась на 5 месте в РФ по строительному заделу на душу населения

По данным агрегатора ДОМ.РФ, на начало октября в Новосибирской области строится 3,562 млн. квадратных метров жилья.

В расчете на одного жителя региона это 1,28 квадратных метра. Это пятый результат по РФ после Ленинградской области, Краснодарского края и двух столичных регионов, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По абсолютным показателям строительного задела регион замыкает ТОП-7, пропустив вперед еще Московскую и Свердловскую области. Новосибирская область опережает средние показатели по РФ на 81,2%, а по СФО в 2,5 раза, сказал эксперт.

«Рост объема строящегося жилья составил к 01.01.2023 года по Новосибирской области 15,5%, по СФО- 11,4%, а в целом по РФ – 6,2%. В России только в 11 регионах строительный задел в МКД больше 1 квадратного метра на человека. Кроме ТОП-5 добавляются Пермский и Приморский края, Калининградская, Московская и Рязанские области и Удмуртская республика. В идущем на втором месте в СФО Красноярском крае строится 2,15 раза меньше», — уточнил аналитик.

Кроме рабочих мест в основной и сопутствующих отраслях опережающее развитие жилищного строительство указывает и миграционную привлекательность региона, заключил Николаев.

Напомним, застройщик «Дом-строй» приобрел территорию и здание телестанции «Мир» в Новосибирске.