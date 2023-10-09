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общество

Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал партию бомбардировщиков Су-34

Фото: Минобороны РФ

Новосибирский завод им. В. П. Чкалова передал вторую партию бомбардировщиков Су-34 за год.

Новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова передал Минобороны России вторую партию бомбардировщиков Су-34 за год. Об этом сообщили в Ростехе.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал на заводе 5 октября, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Он отметил, что бомбардировщик СУ-34 "настоящая рабочая лошадка" ВКС России.

Как ранее писал Сиб.фм, авиазавод имени Чкалова в Новосибирске увеличил число сотрудников на треть.По словам представителя завода, к концу 2024 года численность сотрудников предприятия должна достигнуть отметки 10 400 человек, как в 1987 году.

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Дамир Трубников

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