Пенсия в Новосибирске вырастет до 23,2 тысяч рублей в 2024 году

Минфин сообщил об изменении размера пенсионных выплат в следующем году.

В 2024 году средний размер пенсии для новосибирских пенсионеров составит 23,2 тыс. рублей в месяц. Это связано с индексацией пенсий на уровень инфляции. Об этом сообщил руководитель Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

Согласно заявлению Силуанова, средний размер пенсии в России также составит примерно 23,2 тыс. рублей в месяц в следующем году. Данная сумма будет пересчитываться с учетом инфляции текущего года, которая ожидается на уровне 7,5%. Таким образом, пенсионеры получат пенсии в размере 23,2 тыс. рублей в месяц.

Общие расходы на выплату пенсий составят около 600 миллиардов рублей.

Напомним, в Новосибирской области с 10 октября изменится расписание семи электричек.