Под Новосибирском экс-главу Баганского района будут судить за превышение полномочий

В Баганском районе Новосибирской области перед судом предстанет бывший и.о. главы за махинации с жильём.

В основу уголовного дела легли события 2021 года. Тогда и.о. главы Баганского района подписал акт приёма жилья у предпринимателя, при этом недоделки были видны даже невооружённым глазом. Квартиры предназначались для социально незащищённых граждан.

«В результате злоупотребления должностными полномочиями бюджету Новосибирской области и Баганского района был причинен имущественный вред на сумму более 4 миллионов рублей», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, а именно совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий). Его расследованием занимались представители Второго отдела по расследованию особо важных дел.

Сейчас следствие окончено и и.о. главы Баганского района в скором времени предстанет перед районным судом. Следует отметить, что подобное же уголовное дело рассмотрят и в Здвинском районе, где жильё принимал заместитель главы.