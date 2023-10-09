Под Новосибирском задержали двух мошенников, которые действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда.

Подозреваемые звонили новосибирцам и убеждали переслать деньги. Всё потому что, якобы, их близкий человек устроил аварию.

Мошенники похитили у двоих людей 120 и 300 тысяч рублей. Мужчин также подозревают в аналогичных преступлениях на территории области.

Подозреваемых задержали по двум статьям «Мошенничество» и «Кража». Одного из мужчин арестовали на два месяца. В отношении второго подозреваемого продлили срок задержания на 72 часа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области пенсионеры могут получить дополнительные выплаты.