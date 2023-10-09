Погрузка на железной дороге в Новосибирской области выросла на 16,7% в январе – сентябре

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – сентябре 2023 года составила почти 20 млн тонн. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост отмечен по следующим видам грузов:

- каменный уголь – 12 млн тонн (+25,7%);

- нефть и нефтепродукты – 1,1 млн тонн (+19,9%);

- черные металлы – 184 тыс. тонн (+18,5%);

- кокс – 77 тыс. тонн (+26,8%);

- продукты перемола – 75 тыс. тонн (+21,8%);

- химикаты и сода – 63 тыс. тонн (+12,3%).

Каменный уголь составляет более половины объема общей погрузки в Новосибирской области.