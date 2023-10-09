Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписано между Новосибирским государственным педагогическим университетом и Новосибирским государственным художественным музеем

В ходе подписания договора, ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев отметил важность работы педагогического вуза со знаковыми культурными учреждениями региона. В ходе подготовки студентов необходима не только качественное освоение будущей профессии, но и развитие максимально широкого кругозора.

— Сегодня мы многое делаем для того, чтобы за время обучения в педагогическом университете студенты имели насыщенную культурную жизнь, возможность посещения культовых объектов столицы Сибири. Сотрудники отрасли образования работают с тысячами воспитанников и те впечатления, эмоции, культурный код, которые они им передадут, будут многократно транслированы подрастающим поколениям учеников, — подчеркнул ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев.

Сотрудничество НГХМ и НГПУ насчитывает не один год. Ряд учебных подразделений вуза, такие как Институт Искусств, Институт культуры и молодежной политики на постоянной основе принимают участие в ярких событиях Новосибирского художественного музея. Директор НГХМ Екатерина Валентиновна Болдырева обратилась к студентам педагогического университета:

— Мы всегда вас рады видеть, приходите на все наши события, мы всегда вас ждем! — подчеркнула директор НГХМ Екатерина Валентиновна Болдырева.

Подписанный документ закрепляет намерения сторон по взаимодействию в просветительских и научных областях. По условиям соглашения предполагается совместная организация и реализация проектов, программ, мастер-классов, школ и тренингов в области культуры.

На торжественном подписании соглашении присутствовали студенты Института искусств НГПУ. В заключение для гостей была проведена экскурсия по постоянной экспозиции НГХМ и легендарной выставке произведений Василия Сурикова.