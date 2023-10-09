В Новосибирске на карантин частично закрыли 19 детских садов

Из-за увеличением числа случаев COVID-19 и ОРВИ в Новосибирске закрыли частично 19 детских садов на карантин.

В связи с увеличением числа случаев COVID-19 и ОРВИ, в Новосибирске закрыли частично 19 детских садов на карантин. Об этом сообщил заместитель мэра города Борис Буреев на оперативном совещании Новосибирской области.

По словам Буреева, в 19 садах 22 группы отравлены на карантин, но учреждения продолжают работать. Также он отметил, что в городе на карантине находятся четыре школы, где закрыты всего четыре класса.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано около 26 тысяч случаев ОРВИ. Он также отметил, что не было зарегистрировано случаев гриппа, так как большинство людей уже привиты от этого заболевания — более 671 тысячи человек. В течение последних суток у 16 человек был диагностирован COVID-19.



Напомним, в середине сентября в школе Кировского района заболела половина 9 класса.