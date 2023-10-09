В Новосибирске собака провалилась в 6-метровую тепловую камеру

В Новосибирске спасли собаку из 6 метровой тепловой камеры.

В Новосибирске на Немировича-Данченко собака провалилась в тепловую камеру. Об этом сообщили в МАСС.

К спасателям обратилась хозяйка животного. Специалисты прибыли на место и спустились на место. Собаку пришлось привязать и вытащить на поверхность.

Животное выжило, несмотря на огромную высоту и температуру внутри камеры. Джек-рассел терьера передали женщине после спасения.

Напомним, волонтёры из Новосибирска спасли привязанную к веткам собаку. Соседи слышали жалобный лай три дня, но боялись подойти к оврагу. Они связались с волонтёрами, которые приехали на место и помогли собаке выбраться. После спасения животное было доставлено в ветеринарную клинику.