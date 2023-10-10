Адвоката-взяточника отправили в колонию на 7 лет в Новосибирске

В Новосибирске адвоката отправили в колонию на 7 лет за взяточничество.

За посредничество во взяточничестве в особо крупном размере осудили адвоката в Новосибирске. Он получил семь лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, адвокат помог обвиняемому в незаконной охоте передать взятку в 1,5 миллионов рублей должностному лицу. Мужчина признал вину.

Дзержинский районный суд признал адвоката виновным по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«С учетом мнения прокурора суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с лишением статуса адвоката на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Напомним, что под Новосибирском погиб 24-летний водитель Daewoo Matiz после столкновения с Toyota.