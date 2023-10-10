Банки сообщают о росте спроса новосибирцев на льготную ипотеку

Ипотеку с господдержкой в сентябре только в ВТБ оформили более 2,5 тысяч жителей Сибири, сообщает пресс-служба банка. Общая сумма льготных кредитов за этот месяц составила 11,4 млрд рублей, из них более 3,8 млрд получили жители Новосибирской области.

Грядущие изменения условий программ с господдержкой стали стимулом для жителей Сибири поспешить с решением квартирного вопроса. В сентябре льготные кредиты в банке оформили более 2,5 тысяч сибиряков, на 36% больше, чем в августе. Основной спрос клиентов пришелся на «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020», которые в совокупности заняли порядка 90% в общем количестве льготных сделок.

«Сентябрьские выдачи ипотеки вновь обновили рекорд как по количеству, так и по объему сделок. Только в нашем банке новосибирцы за месяц получили около 1,7 тысячи кредитов на 7 млрд рублей. С одной стороны, такой ажиотажный спрос объясняется выходом на сделки по ранее одобренным решениям. С другой – заемщики, в ожидании изменения условий по льготным программам стремились обеспечить для себя более комфортный ежемесячный платеж. Такой подход привел к росту доли госпрограмм в наших выдачах: если в июле на льготную ипотеку приходилась треть от общего количества сделок, то по итогам сентября ее доля составила 48%. Средний чек кредита в сентябре составил порядка 3,9 млн рублей, против 4,4 млн в январе», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Всего за 9 месяцев сибиряки получили в банке 30,4 тысячи жилищных кредитов на сумму 114,8 млрд рублей, в том числе в сентябре – на рекордные за последние 3 года 23,5 млрд рублей. Тройку лидеров по объему выдач ожидаемо формируют сибирские регионы с городами-миллионниками: Новосибирская область (36 млрд рублей), Красноярский край (21,5 млрд рублей), Омская область (14,8 млрд рублей). Средняя сумма одного кредита в СФО по итогам сентября составила 3,9 млн рублей и по сравнению с началом года увеличилась на 8%.