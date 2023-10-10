Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными в цирке

Зоозащитники выложили видео, на котором братья Запашные избивают тигров.

Братья Запашные были обвинены в жестоком обращении с животными после того, как в сети появилось видео, на котором, по словам активостов, они избивают животных во время репетиции в московском цирке. Заявление с доказательствами от зоозащитников уже находится на рассмотрении в Следственном комитете. Об этом пишет Mash.

На опубликованных кадрах видно, как Эдуард Запашный безжалостно бьет тигра палкой, обливает его водой и даже использует огнетушитель. Все эти действия были частью подготовки к новым гастролям и выступлениям.

После ролика, активисты требуют наказать известных дрессировщиков, подключая общественность, депутатов и ведомства.