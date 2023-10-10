Делегация из Новосибирской области начала свою работу в Беларуси

Делегация из Новосибирской области под руководством Травникова начала свою работу в Республике Беларусь.

Делегация из Новосибирской области под руководством Андрея Травникова начала свою работу в Республике Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Во время визита Травников и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко провели рабочую встречу в Минске. Они обсудили новые перспективные темы сотрудничества, включая область высокотехнологичной медицины. Роман Головченко поблагодарил новосибирцев за визит и поздравил Андрея Травникова с победой на выборах губернатора.

Роман Головченко выразил уверенность, что положительная оценка деятельности Андрея Травникова распространится на двусторонние отношения и выполнение ранее заключенных договоренностей. Сотрудничество между Новосибирской областью и Беларусью развивается успешно во всех областях, о которых ранее договаривались. Взаимные поставки в микроэлектронной отрасли и поставки оборудования растут, а предприятия Новосибирской области выполняют поставленные задачи. Также активно развивается сотрудничество между "Сибэлектроприводом" и "БелАЗом".

Важным моментом является решение о создании первого комплексного центра, объединяющего белорусских производителей машиностроительного оборудования на базе торгового дома "МТЗ-Сибирь". Андрей Травников подчеркнул важность объединения потенциала производителей под одной вывеской и работу с одной площадки в Новосибирской области и других регионах Сибири. Он также поблагодарил Романа Головченко за приглашение Сибирского народного хора, отметив, что это говорит о том, что сотрудничество не ограничивается экономикой.

Андрей Травников выразил благодарность белорусскому премьер-министру за радушный прием и отметил, что ему как губернатору очень важно продолжить развитие сотрудничества между Новосибирской областью и Беларусью. Он отметил, что они стараются охватить все ранее обсужденные направления сотрудничества, включая агропромышленный комплекс, медицинские центры и другие области. Андрей Травников также планирует посетить предприятия, которые не посетил во время предыдущего визита в 2019 году.

В первый день поездки глава Новосибирской области провел встречу с посолом Российской Федерации в Беларуси Борисом Грызловым.