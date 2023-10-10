Денег станет больше: кто получит прибавку к пенсии с 1 ноября

С 1 ноября 2023 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат прибавку к пенсии. Также на допвыплату могут рассчитывать инвалиды, члены летных экипажей и пожилые люди, у которых появились иждивенцы. Об этом сообщает Life со ссылкой на на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую.



Красовская отметила, что прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в Социальный фонд России.



По ее словам, прибавку к пенсии могут получить люди, у которых появились иждивенцы. Она возможна, если пенсионер в октябре принес заявление по факту рождения ребенка или в случае, когда пенсия заявителя-пенсионера меньше, чем у его супруга-пенсионера. При наличии одного иждивенца прибавка составит 2522 рубля 44 копейки, при двух — 5044 рубля 88 копеек.



Для пенсионеров, достигшим 80 лет, повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она составит 7567 рублей 33 копейки. Сумма увеличится на соответствующий районный коэффициент — для проживающих на территории Крайнего Севера и приравненных к ней местностям. Для получения допвыплаты подача заявления не нужна.



Также, прибавку в размере 7567 рублей 33 копейки получат инвалиды, у которых в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Однако инвалид, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, прибавка не устанавливается.



С 1 ноября также пересчитают размеры прибавки к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. И для отдельных категорий работников организаций, занимающихся угольной промышленностью.