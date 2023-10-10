Депутаты Заксобрания НСО обсудили развитие международного сотрудничества в сфере молодежной политики

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области провели рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан, которая в эти дни работает в Новосибирске.

Сегодня в здании Законодательного Собрания членов делегации Республики Узбекистан познакомили с залами заседаний, где работают депутаты, рассказали о специфике деятельности. Галерея портретов председателей впечатлила гостей: уважение к старшим поколениям у всех народов считается хорошей традицией. Вице-спикер Заксобрания Майис Мамедов обратил внимание, что действующий глава парламента Андрей Шимкив работает на этом посту уже девятый год, в 2015 году, как и в 2020-м, его избрание Председателем одобрили все фракции Законодательного Собрания.

Майис Мамедов напомнил, что недавно Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встречался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме Правительства. Глава кабмина выразил уверенность в развитии дружеских, партнерских и союзнических отношений, которые связывают наши народы. «В Новосибирской области учится около двух тысяч студентов из Узбекистана. Хотелось бы обсудить развитие сотрудничества в сфере молодежной политики и реализации совместных проектов», – обозначил Майис Мамедов тему встречи.

Советник Президента Республики Узбекистан Кахрамон Куранбаев, приветствуя новосибирских законодателей, подчеркнул, что сегодня российско-узбекские отношения выходят на новый уровень, Россия – ключевой партнер Республики. И за последнее время взаимодействие активизировалось, по мнению Кахрамона Куранбаева, это особенно заметно в сфере государственной молодежной политики.

Председатель Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана Отабек Шавкатов о цели визита сказал: «Мы хотим изучить, как живет и учится в России наша молодежь, начиная от Сибири и до Москвы. Хотим объединить молодых людей, которые обучаются и работают здесь, помогать им, связывать с соотечественниками на родине. Наша ассоциация во всем мире объединяет молодежь, и в Новосибирске откроем свой филиал, чтобы студенты общались друг с другом, помогали друг другу».

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Левшенков, представитель региона в Молодежном парламенте при Госдуме РФ, прокомментировал: «В первую очередь сотрудничество с Республикой Узбекистан будет полезно для нас уже апробированным опытом, который был применен и показал свою эффективность. В том числе в сфере молодежной политики. Сегодня на встрече говорилось о конкретных примерах, конкретных программах – они уже реализовываются, и на динамике в шесть-семь лет можно отследить результат. Например, это количество обучающихся в вузах (тема подготовки кадров актуальна и для нашего региона, ее неоднократно обсуждали в том числе и новосибирские парламентарии). Нам будут переданы официальные предложения, которые мы рассмотрим и уже на региональном уровне увидим, как их можно применить на практике».

В рабочей встрече также приняли участие вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов, заместители председателя комитета Законодательного Собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских и Евгений Подгорный. С мнениями о направлениях сотрудничества выступили руководитель департамента молодёжной политики Новосибирской области Сергей Федорчук, проректор НГТУ по международным связям Вадим Некрасов, председатель Молодёжного парламента Новосибирской области IV созыва Тимур Бояров.