Какие автомобили сильнее всего подорожали в России в октябре-2023

Отечественные и зарубежные автомобили из самого востребованного ценового сегмента до полутора миллионов рублей резко прибавили цене нынешней осенью.

Российские автоэксперты винят в резком скачке октябрьских цен на автомобили слабеющую национальную валюту и повышение утилизационного сбора, случившееся 1 августа текущего 2023 года. Некоторые марки показали рост стоимости от двухсот тысяч рублей, сообщает специализированный портал Autonews.

Так, в октябре нынешнего года сразу на 133 тысячи рублей дороже стал автовазовский седан Lada Cross в топовом исполнении Techno: официальная цена составляет 1,818 млн рублей вместо заявленных в сентябре на старте продаж 1,705 млн рублей.

Чуть скромнее, на 80 тыс. рублей прирос в цене обычный седан в средней комплектации Life (на сегодня он стоит 1,501 млн рублей).

Что касается одного из бестселлеров российского рынка компактного китайского кроссовера Geely CoolrayТо за него сейчас просят минимум 2,33 млн рублей, хотя ещё летом-2023 такую машину можно было купить за 2,165 млн рублей.

Китайская марка BAIC, которая собирается в Калининграде, заявила себя, как демократичная по цене машина для российских дорог. Изначально седан BAIC U5 Plus предлагался за 1,7 млн рублей, но в октябре цена взлетела до 2,045 млн рублей.

Кроме того, компактный седан от Changan, стоивший летом 1,65 млн рублей, сейчас подорожал до минимум 1,75 млн рублей в базовой комплектации, а топовый 1,8 млн рублей. Однако эта модель остаётся самой доступной новой китайской машиной на российском рынке.