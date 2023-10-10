Минтруд: в России увеличат максимальный размер больничного к 2025 году

Власти запланировали серию повышений выплат по больничному листу за один день, а также предельных сумм пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет.

На сегодняшний день работающие россияне за один день больничного получают до 2 737 рублей. в грядущем 2024-ом году этот предел будет повышен до 4 100 рублей, а в 2025 – будет доведён до 5 674 рубля в сутки, пишет портал Banki.ru. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году будет составлять более 122 тысяч рублей (для сравнения, в текущем году потолок подобных выплат составляет 83 тысячи рублей в месяц).

Значительно повышение ожидается и в категории пособий по беременности и родам без осложнений:

· в текущем 2023 году предельный размер декретных — 383 179 рублей;

· в грядущем 2024-м — вырастет до 565 562 рублей;

· в 2025-м за 140 дней будут выплачивать до 794 356 рублей.

Кроме того, максимальный лимит ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет повысится за предстоящие пару лет с нынешних 33 282 до 68 996 рублей в 2025 году.