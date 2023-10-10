Миронов жёстко высказался о мигрантах в российских больницах и школах

Справедливоросс считает, что от мигрантов, трудящихся в социально-чувствительных сферах экономики РФ больше вреда, чем пользы и предлагает запретить труд гастарбайтеров в российских поликлиниках, аптеках, в такси и на стройках.

Основной «вред» экономике нашей страны, наносимый многочисленными мигрантами, по мнению депутата Госдумы Сергея Миронова – это отнятые у россиян рабочие места: «Жители РФ готовы работать за те же деньги, которые сегодня получают гастарбайтеры, но часто, например на стройку, их не берут», пояснил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (по данным Росстата, иностранные работники зарабатывают в РФ не меньше российских граждан, ежемесячно высылая на Родину в среднем 48 000 рублей).

Другим аргументом справедливороссов является возросший в последние несколько лет градус социальной напряженности из-за роста преступности с участием выходцев из стран бывшего СССР. Кроме того, многодетные семьи, которых мигранты перевезли на территорию РФ создали повышенную нагрузку на систему социального обеспечения и систему образования в стране (семьи по большей части малоимущие и нуждаются в господдержке).

В связи с этим депутаты предлагают (соответствующий документ уже опубликован в базе данных Госдумы) ограничить допустимую долю иностранных работников пятью процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Также они уверены, что запрет на работу гастарбайтеров в медицинских учреждениях, аптеках, школах, такси и грузоперевозках России значительно снизит приток иностранцев в страну.