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вчера 21:40
общество

Молотый навоз вместо специй: на российских рынках торгуют опасным фальсификатом

Фото: freepik.com

Россиянам вместо специй продают коровий навоз. В попытках заработать мигранты стали все чаще подделывать специи самыми дикими методами. Об этом сообщает Царьград.

Молотые специи легко поддаются для маскировки примесей. Малое количество покупателей знает, как должны выглядеть и пахнуть натуральные специи, поэтому очень сложно распознать опасный фальсификат.

К примеру, кориандр – это молотые семена кинзы. Иногда эту специю смешивают с рисовой шелухой, солью, древесными волокнами и даже с сушёным измельчённым коровьим навозом.

Чаще всего ненастоящий продукт выглядит намного привлекательнее натурального. К примеру, молотую паприку подкрашивают канцерогенными красителями, поэтому она становится яркой и аппетитной. Природный цвет сушёного продукта более тёмный и насыщенный. А вот настоящий оттенок сушеного орегано не темно-зелёного цвета, как все привыкли видеть. Такой цвет получается из-за добавления листьев других растений.

Кроме того, даже при отсутсвии примесей в приправе, торговцы могут её смешать с такой же специей, но с истёкшим сроком годности.

Среди самых популярных для фальсификации специй — ваниль, зира, имбирь, кайенский перец, кориандр, корица, куркума, мускатный орех, чили, шафран.

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Алёна Мищенко
Журналист

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