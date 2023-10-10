Молотый навоз вместо специй: на российских рынках торгуют опасным фальсификатом

Россиянам вместо специй продают коровий навоз. В попытках заработать мигранты стали все чаще подделывать специи самыми дикими методами. Об этом сообщает Царьград.



Молотые специи легко поддаются для маскировки примесей. Малое количество покупателей знает, как должны выглядеть и пахнуть натуральные специи, поэтому очень сложно распознать опасный фальсификат.



К примеру, кориандр – это молотые семена кинзы. Иногда эту специю смешивают с рисовой шелухой, солью, древесными волокнами и даже с сушёным измельчённым коровьим навозом.



Чаще всего ненастоящий продукт выглядит намного привлекательнее натурального. К примеру, молотую паприку подкрашивают канцерогенными красителями, поэтому она становится яркой и аппетитной. Природный цвет сушёного продукта более тёмный и насыщенный. А вот настоящий оттенок сушеного орегано не темно-зелёного цвета, как все привыкли видеть. Такой цвет получается из-за добавления листьев других растений.



Кроме того, даже при отсутсвии примесей в приправе, торговцы могут её смешать с такой же специей, но с истёкшим сроком годности.



Среди самых популярных для фальсификации специй — ваниль, зира, имбирь, кайенский перец, кориандр, корица, куркума, мускатный орех, чили, шафран.