Наблюдают с тревогой: шокирующее предсказание Жириновского о войне на Ближнем Востоке дошло до Кремля

Заявление Жириновского, датированное июлем 2019 года, о начале крупного военного конфликта на Ближнем Востоке в 2024 году прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистом издания «КП» пресс-секретарь президента РФ отметил, что при жизни Владимир Вольфович не раз делал абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем. По словам Пескова, мнение Жириновского о том, что новый локальный конфликт затмит масштабом геополитическую ситуацию на Украине, уже подтверждается и власти нашей страны считают, что возникшая ситуация в Палестине и Израиле потенциально опасна разрастанием.

Что же касается СВО на Украине, то официальный представитель Кремля вновь заверил, что она продолжается, и цели будут достигнуты.

Отметим, что на днях действующий глава ЛДПР Леонид Слуцкий, сменивший на этом посту почившего Жириновского, заявил – «СВО мы в ближайшее время завершим, спецоперация будет выиграна Россией».

Напомним, что в минувшую субботу, 7 октября 2023 года с территории Газа были запущены сотни ракет по территории Израиля. За истекшие дни ситуация лишь ухудшилась: официально началась война (объявили 8 октября), с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232. судя по всему, это только начало большой мировой трагедии.