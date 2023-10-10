Не пожалеете: назван ТОП-5 автомобилей за 800 тысяч рублей

Российские автоэксперты уверяют, что менее, чем за миллион рублей можно найти кое-что достойное на авторынках страны. Портал «Сиб.фм» публикует рейтинг таких автомобилей с чёткими ценовыми ограничениями.

Самыми распространенными на авторынках РФ были и остаются в основном машины-«азиаты»: Ceed, Civic, Lancer, Tiida, Corolla, а также Cruze и Focus. Ценовым ограничениям от 600 до 800 тысяч рублей отвечают автомобили 2012–2015 годов, то есть третьего поколения, поясняет автоподборщик портала «Дром.ру» Александр Тюменев.

Самыми достойными за эти деньги могут быть пять марок:

1. Skoda Octavia 2013–2014 годов выпуска в хорошем состоянии и с небольшим пробегом (ищите модели с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач).

2. Ford Mondeo в рестайлинговой версии 2010–2012 годов выпуска (ищите пробег до 200 000 км и двигателем объемом 2,0 литра на автоматической коробке передач).

3. Volkswagen Passat В6, выпущенный в 2009-2010 годах (идеально с пробегом до 150 000 км и 1,8-литровым двигателем, оснащенным автоматической коробкой передач).

4. Nissan Qashqai, выпущенный примерно в 2010–2011 годах с пробегом около 200 000 км.

5. Kia Cerato в третьем поколении 2013–2014 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической или автоматической коробкой передач.