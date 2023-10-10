Новосибирск вошел в десятку «тревожного рейтинга» регионов России

Новосибирск занял 9 место среди «самых тревожных» регионов России. Для исследование опросили 1216 россиян из разных регионов. Об этом Сиб.фм сообщили в онлайн-сервисе по управлению здоровьем Budu.

Зачастую на моральное состояние новосибирцев влияет работа (57%), новостная сводка (43%) и нехватка времени на хобби (29%). Позитивное настрой новосибирцы получают от друзей (57%) и семьи (43%). Также на хорошее настроение и ментальное состояние влияют прогулки на природе и интересные увлечения (по 43%).

В Новосибирске опрашиваемые в оценивают свое общее ментальное состояние на оценку 5.2 (где 1 – «ужасно», а 10 – «превосходно»), а эмоциональное напряжение на 5.1 (где 1 – «очень напряжен», а 10 – «полностью расслаблен»).

«В среднем новосибирцы платят психологам за одну сессию от 3 до 5 тыс. рублей. Только пятая часть жителей Новосибирска занимались ранее или занимаются сейчас с психологом для решения своих проблем. При этом подавляющее число из них отметили эффективность терапии в вопросе избавления от ментальных расстройств, тревоги, стресса», — рассказал онлайн-сервис.

Почти каждый пятый житель Новосибирска считает, что может сам справиться с проблемами (17%). Однако те или иные проблемы у опрошенных все же есть. 57% опрашиваемых наблюдают у себя тревогу, 29% – эмоциональное выгорание, а еще 43% регулярно испытывают стресс.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Ростелеком» наградил авторов лучших журналистских работ о технологиях и достижениях молодых сибиряков.