Один из создателей мошеннического «медцентра» в Новосибирске получил условный срок

Заельцовский районный суд принял решение по делу о мошенническом «медицинском» центре, из-за которого пострадали множество граждан.

В ходе судебного разбирательства установили, что центр работал с 22 июня 2020 по 9 апреля 2021 года. Граждан звали на медицинскую диагностику, но не предоставляли им медицинские услуги. Вместо этого, в центре оформляли кредиты на имя клиентов без их согласия.

97 человек стали жертвами этого центра и заявили исковые требования на суммы от 50 до 515 тысяч рублей. Один из создателей этого фиктивного предприятия Артем Заболотный сотрудничал со следствием и рассказал о своих подельниках.

Заболотному назначили условный срок в 4 года с испытательным сроком в 5 лет. Отметим, что приговор еще не вступил в силу.

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