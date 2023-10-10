Почему так медленно развивается метро в городах-миллионниках, объяснил урбанист Жестков

Известный журналист, писатель и урбанист Александр Жестков рассказал о проблемах развития метрополитенов в России.

Как сообщил эксперт телеграм-каналу «Новосибирское метро», отсутствие достаточного финансирования создает преграды для полноценного развития метрополитенов в российских городах-миллионниках, кроме столицы.

По словам Жесткова, строительство метро в Екатеринбурге прекращено уже более 10 лет назад. Наблюдается значительная разница по сравнению с динамичным развитием подземки Москвы, в которой каждый год сдаётся по 10 новых станций.

— Посмотрите на Екатеринбург, где пробки оцениваются в десять баллов чаще, чем в Москве. Нет другого решения, кроме как строить метро, — поделился мнением урбанист.

Часто можно услышать, что уже построенные метрополитены, например, в Самаре, Нижнем Новгороде или Казани непопулярны и не приносят прибыль. Однако, по словам эксперта, проблема заключается в том, что в этих городах не воплощена в жизнь вся система, запланированная изначально. Если бы метро охватывало все районы, как было задумано на старте, оно стало бы популярным.

— Если взять хотя бы десятую часть средств, которую вкладывают в Москве в развитие метро, и направить на строительство новосибирской подземки, построить те станции и линии, которые давно запланированы, и, возможно, ещё и какие-то другие, тогда бы мы с вами могли сделать вывод, убыточно это метро или нет. Думаю, что транспортная ситуация изменилась бы кардинально в этом случае, — отметил спикер.

Подчеркнём, что новосибирский метрополитен пользуется значительным спросом среди жителей города. В скором времени будет запущена новая станция «Спортивная».