Покров Пресвятой Богородицы: что можно делать и чего 14 октября — приметы и традиции

Наши предки в этот день сжигали старые вещи и лили воду сквозь решето. Ниже по тексту – подробные разъяснения.

На Покров до обеда осень, а после обеда зима, говорили на Руси, поскольку 14 октября, чаще всего, шёл первый снег, заканчивались полевые работы и начиналась интенсивная подготовка к предстоящей зиме и холодам. Также Покров Пресвятой Богородицы совпадал с сезоном свадеб, когда собранный урожай позволял гулять пышные торжества (согласно народной примете, отказывать сватам в этот день нельзя — еще три года в одиночестве просидишь). А вот свадьба, сыгранная на Покров, сулила крепкий и счастливый брак.

Накануне праздника наши предки сжигали вещи и обувь, избавляясь от бед и неприятностей. Кроме того, было принято поливать детей водой через решето, что должно было принести им доброе здравие на год вперёд.

Как и в другие церковные праздники, на Покров старались не заниматься тяжёлым трудом. Освободившееся время посвящали визиту в храм и искренним молитвам Богородице. Было замечено, если незамужняя девица придёт на Покров в церковь самой первой и поставит самую большую свечку перед иконой Пресвятой Богородицы, то уже до конца года удачно выйдет замуж.