Политолог Косоруков надеется на ошибку пророчества Жириновского по Ближнему Востоку

Пророчество Владимира Жириновского об обострении конфликта между Израилем и Палестиной сбылось несколько дней назад. В одном из прогнозов он заявил, что на Ближнем Востоке произойдут события, из-за которых мир забудет об Украине.

Как сказал в беседе РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков, это одно из подтверждений прогностических, пророческих способностей умершего основателя ЛДПР.

По мнению эксперта, конфликт на Ближнем Востоке очень хрупкий. Если США окажет поддержку Израилю, а Иран, Египет, Сирия – радикальной группировке ХАМАС, то последствия для всех стран могут быть необратимыми. Эксперт надеется, что ядерного вмешательства не произойдет.

"И я надеюсь, что Жириновский хоть немножко, но ошибся, потому что уж лучше вялотекущие локальные конфликты, чем один большой ядерный армагеддон в отдельно взятом регионе с глобальными последствиями", — сказал политолог.

Также Косоруков подчеркнул, что Саудовская Аравия и Иран могут приобрести ядерное оружие для защиты. При этом о таких планах заявляет Эр-Рияд , а у Тегерана есть все технические возможности создать прототип такого оружия за несколько месяцев.

Эксперт полагает, что Израиль обладает возможностью зачистить сектор Газа и западный берег реки Иордан. Однако палестинские союзники могут пойти на эскалацию и объявить войну Израилю. Политолог надеется, что посредниками данного конфликта выступят Россия, Китай или США.