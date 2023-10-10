Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Губернатору Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение и искусственный интеллект

Сегодня,10 октября, в Минске состоялась рабочая встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Александр Лукашенко предложил Новосибирской области объединить усилия в инновационных сферах. «К примеру, в перспективных, очень важных новых направлениях – сферах искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем с учётом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие», – предложил глава Республики Беларусь.

Он подчеркнул: в основе единства Белоруссии и России должна быть прежде всего экономика. «Направлений для взаимовыгодного сотрудничества предостаточно. У нас есть возможности помочь Новосибирской области с обновлением парка пассажирского транспорта, другой техники – хорошим примером производственной кооперации служит модернизация трамваев на мощностях «БелКоммунМаша». А поскольку Новосибирск является административным центром Сибири, проект можно и нужно масштабировать с учётом потребностей других регионов России» – уверен белорусский лидер.

Страна взяла курс на структурирование своих возможностей в России. «Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо чётко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Россией», – уточнил Александр Лукашенко.

Один из таких центров будет расположен в Новосибирске, учитывая географическое положение и значимость региона. «Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всём Сибирском регионе», – сказал Президент.

Также Александр Лукашенко поблагодарил Андрея Травникова за выступления Сибирского русского народного хора в Республике. «Ждём весной Дней новосибирской культуры в нашей стране, а осенью 2024 года готовимся порадовать новосибирцев на должном уровне и провести Дни Беларуси в Новосибирской области».

Андрей Травников, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность в очередной раз посетить Республику Беларусь. «Взаимные визиты наших делегаций часты и постоянны, но и встречи на высоком уровне важны – они дают дополнительный импульс нашим отношениям. Перед нами стоят срочные задачи по обеспечению технологического суверенитета, и надо координировать усилия, чтобы исключить дублирование в производстве и не упускать важные ниши. В сотрудничестве Новосибирской области с Республикой Беларусь мы следуем этим принципам. Например, мы заинтересованы в широкой номенклатуре белорусского станкостроения. С другой стороны, в нашем Академгородке работают инновационные предприятия, которые освоили уникальные узлы для станкостроения, и здесь мы можем объединиться – наши инноваторы получат заказы, а машиностроители – современное оборудование, это новое направление этого года.

Новосибирская область – крупный молокопроизводящий регион, мы заинтересованы в дальнейшей модернизации этой отрасли, а значит – в совместном с белорусами освоении оборудования. Это тоже новая тема. Ещё два вектора – это беспилотные авиасистемы и искусственный интеллект, для Новосибирской области эти направления крайне актуальны, и надо объединять усилия с мощным айти-кластером Минска. На базе «МТЗ-Сибирь» решено создать единую сервисную площадку для всех белорусских брендов и всех регионов Сибири. На синхротроне СКИФ при второй очереди строительства предполагается создание станции «БелСиб» для совместных исследований белорусских и сибирских учёных. Проектов множество», – подтвердил Андрей Травников.