Продажи новостроек за 9 месяцев в Новосибирске превысили среднегодовой показатель за 8 лет

Эксперт рассказал о динамике на рынке недвижимости Новосибирска.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, за сентябрь 2023 года в регионе было зарегистрировано 6 164 договора участия в долевом строительстве, а за 3 квартала 30 635 — это на 1% больше среднегодового показателя за последние 8 лет, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Показатели на 41% выше средневзвешенных продаж региона за 3 квартала. Это второй результат за 9 месяцев за всю историю регистраций. По словам эксперта, такой динамики продаж не было с 2014 года, продажи за сентябрь уступают только декабрю 2014 года, когда за месяц было зарегистрировано более 12 тысяч ДДУ.

«Но 2023 год принципиально отличается от 2014 года, тогда было много покупателей из ближнего зарубежья. В декабре была отмечена кратковременная разбалансировка курса валют. В среднем рубль стоит около 5 тенге, в мае 2014 года он весил 5,3 тенге, а в декабре 3,3 тенге. Это неожиданная скидка резко увеличила число покупателей из Республики Казахстан», — уточнил он.

Ажиотаж в августе и сентябре связан с желанием купить до увеличения первоначального взноса, ожиданием роста ипотечной ставки и нестабильным курсом валют, заключил Николаев.

Напомним, Новосибирская область оказалась на 5 месте в РФ по строительному заделу на душу населения.