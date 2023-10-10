Психолог из Новосибирска не смогла обжаловать приговор за фейки об армии

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор психологу Ирине Толмачёвой,которая получила 9 месяцев исправительных работ за фейки о ВС России.

Ирина Толмачёва была психологом и членом профсоюза «Альянс учителей»*, который попал в реестр иноагентов. На своих страницах в социальных сетях педагог распространила фейки о российской армии.

За это в июле 2023 года Октябрьский районный суд приговорил женщину по части 1 статьи 207.3 УК РФ к 9 месяцам исполнительных работ с удержанием из её зарплаты в пользу государства 10%.

Адвокат Ирины Толмачёвой не согласился с решением Октябрьского районного суда и подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд. Дело рассмотрели во второй раз 9 октября.

"Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда оставлен без изменения приговор Октябрьского районного суда Новосибирска от 6 июля 2023 года в отношении Толмачевой И., апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения", – соббщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Кстати, сама Ирина Толмачёва ранее была вынуждена комментировать ситуацию с учительницей, которая выложила откровенный ролик.

*Включен в реестр НКО-иноагентов Минюста РФ