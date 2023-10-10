Расходы сибиряков на аптечные товары выросли на 18%, а оборот смещается в сторону онлайн-ритейла

Результаты обработки эквайринга Сбера в Сибири свидетельствуют как о сезонном росте расходов и числа походов в аптеки сибиряков, так и увеличении показателей сентября 2023 года к аналогичному периоду 2022-го. При этом стремительными темпами растет популярность онлайн-сервисов покупки лекарств.

Сезонный рост оборота и числа покупок аптечных товаров в сентябре 2023 года по сравнению с последним летним месяцем составил 10%. Чаще других в аптеки стали ходить томичи, а тратить больше других – новосибирцы.

За год (в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022-го) спрос на аптечные товары в Сибири также вырос – на 8% увеличилось количество покупок и на 18% сумма расходов на них. Средний чек в аптеках Сибири достиг 618 рублей (+8,5%).

По регионам вместе с тем картина неравномерная – если в Красноярском крае ситуация за год почти не изменилась, томичи сократили количество походов в аптеки, то в Новосибирской области число аптечных транзакций выросло на 21%, а оборот на 36%. Следом по росту количества покупок и оборота идет Кемеровская (+10,9% транзакций и +17,4% оборот) и Омская (+8,5% транзакций и +16,8% оборот) области.

Схожими темпами растет и популярность интернет-сервисов продажи лекарств. Так, в «Сбер ЕАптеке» количество транзакций за год выросло на 23%, а оборот – на 35%.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк»:

«Мы, как одна из ведущих технологических компаний, активно расширяем географию удобных и безопасных способов бесконтактных и онлайн расчетов за товары на территории Сибири. Мы стремимся сделать их максимально простыми, комфортными в использовании и доступными всем категориям граждан».