Российские ученые будут применять глицин в качестве элемента медицинской электроники

Российские ученые начнут применять глицин, как элемент для медицинской электроники. Эксперты обнаружили, что вещество может быть полезным при создании устройств малого размера, которые нужны в медицине. О результатах исследования поделились эксперты в научном журнале Physica Scripta.



Ученые национального исследовательского университета «МИЭТ» совместно с российскими специалистами смогли усилить пьезоэлектрический эффект кристаллов глицина благодаря механической полировке. Данный эффект позволит сотрудникам вуза получать электромеханические устройства небольшого размера.



К примеру, их могут применять для улучшения работы имплантатов и усиления их эффективности в ношении.



Уточняется, что проект уникален и неезаменим в развитии медицины высоких технологий. В дальнейшем результаты исследований используют для создания и других устройств из глицина, которые нужны в медицинских целях.