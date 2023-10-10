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вчера 23:00
общество

Российские ученые будут применять глицин в качестве элемента медицинской электроники

Фото: freepik.com

Российские ученые начнут применять глицин, как элемент для медицинской электроники. Эксперты обнаружили, что вещество может быть полезным при создании устройств малого размера, которые нужны в медицине. О результатах исследования поделились эксперты в научном журнале Physica Scripta.

Ученые национального исследовательского университета «МИЭТ» совместно с российскими специалистами смогли усилить пьезоэлектрический эффект кристаллов глицина благодаря механической полировке. Данный эффект позволит сотрудникам вуза получать электромеханические устройства небольшого размера.

К примеру, их могут применять для улучшения работы имплантатов и усиления их эффективности в ношении.

Уточняется, что проект уникален и неезаменим в развитии медицины высоких технологий. В дальнейшем результаты исследований используют для создания и других устройств из глицина, которые нужны в медицинских целях.

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Алёна Мищенко
Журналист

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