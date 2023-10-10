Шок: женщина забеременела дважды за месяц из-за странного явления

Забеременеть во время беременности может каждая девушка. История американки тому подтверждение.

Констатируя факт свершившегося зачатия, многие пары перестают предохраняться. Однако после уникального случая в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) гинекологи рекомендуют не терять бдительность.

Суть этого медицинского казуса (иначе и не назовёшь) в редчайшем явлении, которое называется суперфетация или оплодотворение второй яйцеклетки после начала первой беременности.

Именно это и сучилось с обычной семейной парой, когда они перестали предохраняться во время секса после известия о наступившей беременности. Будущей 26-летней маме в какой-то момент стало плохо. Но настоящий шок её и супруга ждал, когда врачи констатировали факт второй беременности, возникшей вслед за первой. Классическое ультразвуковое исследование матки беременной женщины чётко выявило, что у нее будут тройняшки, а значит она забеременела повторно, ещё не родив предыдущий плод, пишет издание «The New York Post».

После родов, в результате которых на свет путём кесарева сечения появились сразу трое здоровых девочек, многодетная мама поделилась своей историей в социальных сетях, чтобы о ней узнали другие девушки и не теряли бдительность даже во время беременности.

Кстати, это не первый случай в мировой медицине. Известно, что жительница Великобритании зачала двойняшек с разницей в 28 дней: сперва забеременела дочкой Холли, а спустя почти месяц зачала вторую дочь, которую назвала Дарси.