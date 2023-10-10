Спецклассы по работе с беспилотниками откроют в школах Новосибирской области

В Новосибирской области создадут спецклассы по работе с беспилотниками.

В 2024 и 2025 году в школах Новосибирской области откроют спецклассы по направлению беспилотных авиасистем. Об этом сообщил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

По его словам, в Новосибирске появляется всё больше и больше профильных классов. Создать спецклассы по направлению изучения беспилотных авиасистем в Новосибирске решили благодаря стремительному развитию рынка БАС. В регионе беспилотники используют в энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве и других сферах жизни.

Школьникам расскажут о разработке, производстве и эксплуатации БАС. Кроме того, кружки технического творчества пополнятся новыми учениками.

Сейчас в Новосибирской области работает 301 спецкласс в 70 школах. Более семи тысяч детей школьников обучаются по авиастроительному, инженерному, естественнонаучному, математическому, педагогическому и медицинскому направлениям.

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