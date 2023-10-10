сегодня
10 октября, 19:25
пробки
6/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 101.3 | eur 107.0
сегодня
10 октября, 19:25
пробки
6/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 101.3 | eur 107.0
сегодня 17:53
общество

Спецклассы по работе с беспилотниками откроют в школах Новосибирской области

Фото: freepik.com

В Новосибирской области создадут спецклассы по работе с беспилотниками.

В 2024 и 2025 году в школах Новосибирской области откроют спецклассы по направлению беспилотных авиасистем. Об этом сообщил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

По его словам, в Новосибирске появляется всё больше и больше профильных классов. Создать спецклассы по направлению изучения беспилотных авиасистем в Новосибирске решили благодаря стремительному развитию рынка БАС. В регионе беспилотники используют в энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве и других сферах жизни.

Школьникам расскажут о разработке, производстве и эксплуатации БАС. Кроме того, кружки технического творчества пополнятся новыми учениками.

Сейчас в Новосибирской области работает 301 спецкласс в 70 школах. Более семи тысяч детей школьников обучаются по авиастроительному, инженерному, естественнонаучному, математическому, педагогическому и медицинскому направлениям.

Напомним, что туристов, оставшихся в Израиле, призывают следовать указаниям местных властей.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в