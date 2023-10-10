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общество

Студенты из Новосибирска выиграли миллион за необычную программу торговли

Фото: freepik.com

Миллион рублей выиграли студенты из Новосибирска за необычную программу торговли.

Студенты Новосибирского государственного технического университета выиграли миллион рублей за необычную программу для торговли. Об этом сообщили в пресс-службе НОИФ.

Как отмечают в фонде, программа позволит классифицировать людей по внешности и индивидуально предлагать им товары.

«В основе технологии лежат натренированные модели для распознавания пола, возраста, формы лица», — говорится в сообщении.

Миллион на конкурсе «Студенческий стартап» получили Данил Мищенко, Ксения Шнайдер, Ярослав Собещиков и Максим Валяев.

Эта программа пригодится в ритейле, в сфере продаж крупного и среднего бизнеса, торговых центрах, продуктовых, обувных и спортивных магазинах. В фонде уверены, что новая технология увеличит объём оффлайн-продаж с помощью технологии индивидуальной таргетированной рекламы.

Деньги новосибирцы вложат в новую технику и доработку проекта.

Напомним, что в Новосибирске субботники традиционно проходят весной и осенью.

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Диана Джафарова
журналист

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