Студенты из Новосибирска выиграли миллион за необычную программу торговли

«В основе технологии лежат натренированные модели для распознавания пола, возраста, формы лица», — говорится в сообщении.

Миллион на конкурсе «Студенческий стартап» получили Данил Мищенко, Ксения Шнайдер, Ярослав Собещиков и Максим Валяев.

Эта программа пригодится в ритейле, в сфере продаж крупного и среднего бизнеса, торговых центрах, продуктовых, обувных и спортивных магазинах. В фонде уверены, что новая технология увеличит объём оффлайн-продаж с помощью технологии индивидуальной таргетированной рекламы.

Деньги новосибирцы вложат в новую технику и доработку проекта.

Напомним, что в Новосибирске субботники традиционно проходят весной и осенью.