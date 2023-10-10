Студенты из Новосибирска выиграли миллион за необычную программу торговли

Миллион рублей выиграли студенты из Новосибирска за необычную программу торговли.
Студенты Новосибирского государственного технического университета выиграли миллион рублей за необычную программу для торговли. Об этом сообщили в пресс-службе НОИФ.
Как отмечают в фонде, программа позволит классифицировать людей по внешности и индивидуально предлагать им товары.
«В основе технологии лежат натренированные модели для распознавания пола, возраста, формы лица», — говорится в сообщении.
Миллион на конкурсе «Студенческий стартап» получили Данил Мищенко, Ксения Шнайдер, Ярослав Собещиков и Максим Валяев.
Эта программа пригодится в ритейле, в сфере продаж крупного и среднего бизнеса, торговых центрах, продуктовых, обувных и спортивных магазинах. В фонде уверены, что новая технология увеличит объём оффлайн-продаж с помощью технологии индивидуальной таргетированной рекламы.
Деньги новосибирцы вложат в новую технику и доработку проекта.
Напомним, что в Новосибирске субботники традиционно проходят весной и осенью.