Традиционный общегородской субботник пройдет в Новосибирске 14 октября

Проведение общегородских весенних и осенних субботников стало уже хорошей многолетней традицией. Вот и в ближайшую субботу в осенней уборке Новосибирска примут участие трудовые коллективы, представители профсоюзных и общественных организаций, а также неравнодушные жители города. Привести в порядок планируется парки, скверы, территории жилых дворов и административных зданий, магистрали города и прилегающие к ним территории, а также целый ряд других городских площадок.

«У нас есть добрая традиция – проводить генеральную уборку в любимом городе. Каждый год сибиряки объединяются, делают доброе и полезное дело, проявляют заботу об окружающей среде и своём родном городе, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Школьники, студенты, трудовые коллективы, все неравнодушные новосибирцы, присоединяйтесь к общегородской акции и помогайте нашему городу меняться к лучшему».

В мэрии города Новосибирска создана рабочая группа по организации и координации городских служб в ходе субботника.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии совместно с администрациями районов обеспечат своевременный сбор и вывоз грязи и мусора, брошенных предметов и других отходов для последующих утилизации, обезвреживания и захоронения в соответствии с законодательством в области обращения с отходами.