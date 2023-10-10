«Ты возьми себя в руки!»: опубликованы переговоры пилотов, посадивших самолёт в поле под Новосибирском

В Telegram-канале опубликовали запись переговоров пилотов, посадивших самолёт в поле под Новосибирском.

Переговоры пилотов «Уральских авиалиний» перед экстренной посадкой в поле под Новосибирском была опубликована Telegram-каналом «Авиаторщина». Расшифровка представляет собой диалог, который состоялся за несколько минут до приземления Airbus A320.

Из записи видно, что второй пилот предупредил капитана о нехватке топлива. Однако капитан отказался признать проблему и сказал, что необходимо «взять себя в руки». В то же время, член экипажа связался с диспетчером и сообщил, что у них осталось топлива только на 11 минут, что недостаточно для полета до Новосибирска. Было принято решение искать подходящую площадку для посадки.

Пилотам было дано указание снизиться до высоты 100, а затем до 80. После этого началось обсуждение возможных мест для посадки, включая дорогу или просеку в лесу.

Вскоре после этого был слышен звук приземления. Член экипажа связался с диспетчером и сообщил, что все прошло хорошо.

Напомним, утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за возможного отказа гидравлики. На борту находился 161 человек, включая 23 ребенка.