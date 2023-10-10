Ученые нашли в крови 100-летних пенсионеров новые биомаркеры долголетия

Группа ученых, в числе которых специалисты их Японии и Швеции, проанализировали кровь пожилых людей старше 100 лет и обнаружили, новый фактор, связанный с долголетием. Данные исследования опубликованы в журнале GeroScience.



Ученые проанализировали данные 44 тысяч человек от 64 до 99 лет, которые прошли медицинское обследование. За их состоянием следили в течение 35 лет. Из этой группы 1224 человека (2,7%) дожили до 100 лет, при этом большая часть из них (85%) были женщинами.



В ходе исследования обратили внимание на 12 биомаркеров в крови, которые связаны с воспалением, метаболизмом, функцией печени и почек, а также возможными проблемами с питанием и анемией.



Согласно результатам исследования, у людей, которым исполнилось 100 лет, в 60 лет чаще наблюдались более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. В частности, у очень малого числа долгожителей уровень сахара превышал отметку 6,5.



Кроме того, все 12 анализов, кроме двух, показали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста.