Ученые назвали способ предотвратить инфаркт на ранней стадии

Самарские медики разработали простую и недорогую методику предотвращения инфаркта миокарда.

Прорыв самарских учёных из Национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (участник программы государственной поддержки университетов России «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты») произошёл в рамках исследования различий сердечного и пульсового ритма пациентов с нарушениями работы сердца и сосудов. До сегодняшнего дня диагностики таких тяжелых недугов использовались различные и дорогостоящие инструментальные методы на основе УЗИ и рентгена.

Однако медики из Самары предложили более простой неинвазивный способ оценки состояния сосудов (чем жестче их стенки, тем более человек чувствителен к скачкам давления и подвержен атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту). Они предложили анализировать различия сердечного и пульсового ритма пациента.

Учёные уверены, что их методика повысит эффективность ранней диагностики атеросклероза и поможет предотвращать огромное количество инфарктов и инсультов. Медики планируют пойти дальше и привлечь внимание физиологов к обнаруженным закономерностям, чтобы расширить представления об особенностях функционирования сердечно-сосудистой системы человека.