В Госдуме рассмотрят вопрос о проведении аудитов по тарифам ЖКУ

С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил проводить ежегодный независимый аудит и экспертизу тарифов ЖКУ. По его мнению, такой способ позволит избежать произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Об этом сообщают «Известия».

«Предлагаемая мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и иных участвующих в расчетах организаций, но и люди будут уверены в том, что они не переплачивают», — уверен он.

Кроме того, независимый аудит позволит в случае выявленных нарушений провести перерасчет платы за ЖКУ, отказаться от обслуживания и сменить организацию. Ввести проверки предлагается с 2024 года.

Напомним, систему оплаты ЖКУ планрируют изменить в России.