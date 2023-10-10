В Новосибирске 14 октября состоится общегородской субботник

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил жителей на общегородской субботник, который состоится 14 октября.

В Новосибирске субботники традиционно проходят весной и осенью. В октябре убрать Новосибирск так же, как и в апреле, выйдет мэр Анатолий Локоть. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.

«У нас есть добрая традиция — проводить генеральную уборку в любимом городе. Каждый год сибиряки объединяются, делают доброе и полезное дело, проявляют заботу об окружающей среде,- отметил Анатолий Локоть.

Трудовой десант должен будет убрать листву и мусор на центральных площадях,в парках и скверах.

Для того, чтобы субботник прошёл успешно, в мэрии Новосибирска создадут специальную координационную группу, которая обеспечит массовый вывоз бытовых отходов. Свой посильный вклад в общее дело может внести любой желающий.

"Школьники, студенты, трудовые коллективы, все неравнодушные новосибирцы, присоединяйтесь к общегородской акции и помогайте нашему городу меняться к лучшему!"

– отметил мэр Новосибирска.