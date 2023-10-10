В Новосибирске нашли гадюку на детской площадке

Ядовитую змею нашли на детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска.

На детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили ядовитую змею. Интересно то, что ее нашли рядом с площадью Калинина, а не на окраине леса. Местных жителей сразу предупредили об опасности и разместили объявления у подъездов жилх домов.

Герпетолог Игорь Титов сказал, что змею могли привезти как экзотический «трофей» и выбросить на улицу.

Он добавил, что обычно к концу сентября гадюки уже уходят на зимовку и прячутся в норах. В это время уже становится холодно, и в октябре их обычно не встречают. Вероятность того, что она заползла на площадку случайно, например, ища грибы или ягоды, крайне невысока.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые нашли в крови 100-летних пенсионеров новые биомаркеры долголетия.