В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии за октябрь

В Новосибирске самая большая зарплата у врача.

В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии в октябре. Анализ провела компания SuperJob.

В Новосибирске на вершине списка заработных плат находятся врачи, в частности офтальмологи, а также специалисты по привлечению клиентов. Им готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей в месяц. Менеджеры по продажам также могут рассчитывать на 120 тысяч рублей. Инженеры по проектным организациям получают около 100 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали заправки с самыми низкими ценами на топливо.