В Новосибирске рунолог Вечерский предсказал войну в Израиле по обнаженной модели с тарелками

Войну в Израиле предсказал рунолог Игорь Вечерский из Новосибирска.

Новосибирский рунолог Игорь Вечерский предсказал войну в Израиле по своей картине 2015 года. Об этом он сообщил «МК-Новосибирск».

Фотохудожник нашёл знак в своей картине, когда в Израиле уже шли обстрелы. На картине изображена обнажённая девушка, за спиной которой видны развалины на берегу моря. В воздухе парят летающие тарелки.

По словам Вечерского, эта картина входит в серию «Апокалипсис». Она называется Rearguard (часть вооруженных сил, которая защищает его от нападения с тыла).