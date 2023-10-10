В Новосибирске рунолог Вечерский предсказал войну в Израиле по обнаженной модели с тарелками

Войну в Израиле предсказал рунолог Игорь Вечерский из Новосибирска.
Новосибирский рунолог Игорь Вечерский предсказал войну в Израиле по своей картине 2015 года. Об этом он сообщил «МК-Новосибирск».
Фотохудожник нашёл знак в своей картине, когда в Израиле уже шли обстрелы. На картине изображена обнажённая девушка, за спиной которой видны развалины на берегу моря. В воздухе парят летающие тарелки.
По словам Вечерского, эта картина входит в серию «Апокалипсис». Она называется Rearguard (часть вооруженных сил, которая защищает его от нападения с тыла).
«Вся серия это про конфликт. НЛО, которое на картине, я срисовывал с еврейского национального блюда. Если его перевернуть — очень похоже на летающую тарелку», — отметил рунолог.
В картине зашифровано ещё несколько символов. Рунолог планирует продолжить расшифровку.
Напомним, что бывшие жители Новосибирска рассказали, как помогают друг другу во время воя сирены и атаки ХАМАС.