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общество

В Новосибирске рунолог Вечерский предсказал войну в Израиле по обнаженной модели с тарелками

Фото: «МК-Новосибирск»

Войну в Израиле предсказал рунолог Игорь Вечерский из Новосибирска.

Новосибирский рунолог Игорь Вечерский предсказал войну в Израиле по своей картине 2015 года. Об этом он сообщил «МК-Новосибирск».

Фотохудожник нашёл знак в своей картине, когда в Израиле уже шли обстрелы. На картине изображена обнажённая девушка, за спиной которой видны развалины на берегу моря. В воздухе парят летающие тарелки.

Фото В Новосибирске рунолог Вечерский предсказал войну в Израиле по обнаженной модели с тарелками 2

По словам Вечерского, эта картина входит в серию «Апокалипсис». Она называется Rearguard (часть вооруженных сил, которая защищает его от нападения с тыла).

«Вся серия это про конфликт. НЛО, которое на картине, я срисовывал с еврейского национального блюда. Если его перевернуть — очень похоже на летающую тарелку», — отметил рунолог.

В картине зашифровано ещё несколько символов. Рунолог планирует продолжить расшифровку.

Напомним, что бывшие жители Новосибирска рассказали, как помогают друг другу во время воя сирены и атаки ХАМАС.

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Диана Джафарова
журналист

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