В Новосибирске синоптики прогнозируют резкое похолодание на четверг

На этой неделе синоптики обещают резкое похолодание в Новосибирске: "бабье лето" уйдёт из нашей области в четверг, 12 октября.

Ещё в конце прошлой недели появились прогнозы на вторую декаду октября. Ещё два дня новосибирцы могут насладиться теплом, но в четверг, 12 октября, похолодает до +9 градусов.

Вместе с понижением температуры в Новосибирскую область придёт ненастье, выпадут осадки. Насладиться самым тёплым днём на неделе стоит сегодня, 10 октября: столбик термометра может подняться до +20 градусов. Ветер будет южным с порывами до 5–10 м/с.

11 октября днём дневная температура достигнет +21 градуса, а вот ночью поднимется ветер, который и принесёт похолодание к утру 12 октября.