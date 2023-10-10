Война в Израиле: погибший россиянин, удары по Газе, заявление МИД РФ — что известно на утро 10 октября

На Ближнем Востоке продолжается военный конфликт — Сиб.фм приводит данные о палестино-израильском противостоянии на 10 октября.

Первый россиянин погиб после атаки ХАМАС, а еще четверо людей считаются пропавшими без вести

Об этом сообщило посольство России в Израиле. По данным РИА Новости, один россиянин стал жертвой обстрелов, а еще четверо находятся в списке пропавших без вести, составленном израильскими властями.

В настоящее время родственники девяти человек из России ищут своих близких, которые не отвечают на связь. Они обратились в российское посольство, чтобы получить помощь. Консульство прикладывает максимальные усилия для поиска и поддержки семей.

Военные ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам, расположенным на территории Ливана

Армия обороны Израиля провела авиаудары с помощью вертолетов в понедельник вечером. Детали операции не сообщаются.

Предварительно СМИ распространили информацию о проникновении групп вооруженных боевиков из Ливана на север Израиля. Некоторых из них удалось ликвидировать солдатам ЦАХАЛ.

Финансовая поддержка палестинцев от Еврокомиссии была приостановлена в связи с событиями, происходящими в Израиле

Об этом сообщил Оливер Вархели, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства.

Еврокомиссия, являющаяся крупнейшим донором палестинского народа, начинает пересмотр своего портфеля проектов в области развития, общей стоимостью 691 миллион евро. Это означает немедленную приостановку выплат и пересмотр всех проектов.

Причиной такого решения стали атаки на Израиль, проведенные палестинскими группировками из сектора Газа.

Израиль готов нанести удары по сектору Газа, даже если это может поставить под угрозу заложников

Такое решение приняли израильские военные, как сообщает The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленные источники в Израиле.

Представитель правительства Израиля заявил журналистам, что власти решили наносить мощные удары по террористам в Газе даже при наличии риска для израильтян, находящихся в плену.

Однако, если будет достоверная информация о наличии заложников в конкретном здании, израильские военные не будут атаковать его.

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и палестинские территории

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило соболезнования родным жертв резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и рекомендовало гражданам России не посещать Израиль и палестинские территории.

В официальном заявлении, распространенном вечером в понедельник, МИД РФ призвал граждан России воздержаться от поездок в Израиль и палестинские территории. В случае, если кто-то уже находится в этих регионах, российское внешнеполитическое ведомство рекомендует быть максимально осторожными и поддерживать связь с представителями дипломатических и консульских учреждений РФ.

МИД РФ отметил, что в результате острой эскалации конфликта в палестино-израильской зоне количество жертв превысило уже 1400 человек, включая гражданские лица, а также тысячи раненых среди израильтян и палестинцев.